Spotify lance Podsights, son service de mesure publicitaire

Sans obligation de dépenses minimales, les annonceurs de ces marchés peuvent désormais accéder facilement à des informations en temps réel sur leurs investissements dans les podcasts et comprendre comment les publicités pour les podcasts ont un impact pour leur activité à travers toutes leurs campagnes, sur et hors Spotify. Podsights utilise l'attribution par pixel pour mesurer les indicateurs clés de performance numériques tels que les visites de sites Web, les leads (prospects), les achats et les téléchargements d'applications.

Enfin, Podsights, Spotify veut apporter une plus grande transparence aux publicités podcast dans le monde entier. Les annonceurs pourront désormais appliquer des solutions d'analyse et de mesure clés, qui leur permettront de suivre facilement le succès des campagnes ou des placements spécifiques.