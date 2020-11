Solenne Le Hen, lauréate du Prix du reportage Radio France 2020

Cette distinction, qui met en compétition des reportages présentés par chacune des cinq radios membres (Radio France, RFI, la RTBF en Belgique, la RTS en Suisse et Radio Canada), sera décerné par un jury international d’auditeurs le 6 décembre prochain. Dans ce reportage de 17 minutes, Solenne Le Hen raconte les peines et les joies des soignants de l’hôpital Bichat et de leurs patients alors que l’épidémie est au plus haut en France. Une immersion de 24 heures dans cet hôpital aux côtés des soignants qui se surpassaient face à l’afflux de malades du Covid-19.