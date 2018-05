Skyrock lance une "mobi radio" dénommée "Skyrock Alger"

La création de cette nouvelle mobi radio se déroule dans le cadre du vingtième anniversaire de l’émission "Raï Suprême" sur Skyrock, l’émission du grand mix des cultures urbaines et orientales tous les dimanches soirs de minuit à 2 heures avec Dj Kayz. Elle poursuit "le succès toujours plus grandissant du groupe Skyrock en Algérie". La vidéo "Guerilla" de Soolking est à ce jour avec plus de 53 592 000 vues dont la majorité proviennent d’Algérie, la vidéo la plus regardée de l’émission Planète Rap et du groupe Skyrock. Elle confirme l’Algérie avec plus de 277 805 sessions d’écoute sur les 31 derniers jours comme deuxième pays derrière la France et devant la Belgique comme auditeurs de l’application Skyrock.Fm.