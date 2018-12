Skyrock : l'émission "Planète Rap" à Marseille avec Jul

Ces déplacements suivaient le succès du concert Skyrock de Soprano à l’Orange Vélodrome le 7 octobre 2017 devant plus de 55 000 personnes (record d’affluence en France pour un concert de rap avec artiste unique) et dont la diffusion en simultanée sur TMC et Skyrock avait rassemblé plus d’un million de téléspectateurs. En 2018, Skyrock a également été partenaire de 5 concerts au Dôme de Marseille (L’Algerino, Damso, Big flo & Oli, Orelsan, Secteur Ä). Le Dôme est, avec près de 8 500 places, la plus grande salle de spectacle de la cité phocéenne. La radio a également été partenaire des concerts d’Aya Nakamura, Djadja et Dinaz, Ninho, Niska, Spri Noir, Moha la Squale, Remy, Georgio et RK. En 2019, Skyrock accompagnera le rappeur marseillais SCH au Dôme le 2 mars et sera à nouveau partenaire du concert de Soprano au Stade Orange-Vélodrome le 12 octobre.