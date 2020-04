Skyrock est la radio musicale la plus écoutée à Paris

Skyrock s’impose ainsi comme la première radio musicale de d’Île-de-France, comme la première radio des moins de 50 ans et comme la 2e radio privée. "Le programme unique de Skyrock, moteur média de la musique urbaine depuis 1996, s’affirme en tête une fois de plus dans la capitale et sa région. Les publics adultes sont également au rendez-vous, la station est ainsi la première radio privée sur les 25-49 ans et la première radio des foyers avec enfant(s) de moins de 15 ans" rappelle un communiqué.

Enfin, le morning de Difool réunit chaque matin 289 000 auditeurs ce qui le place premier morning musical d’Île-de-France. Skyrock est également leader des radios musicales sur les tranches horaires de 12h à 20h animées par Mehdi et Mrik.



La soirée est également un succès, positionnant Skyrock comme première radio musicale après 20h avec les émissions emblématiques comme "Planète Rap" animée par animée par Fred et "La Radio Libre de Difool".