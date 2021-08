Skol Radio : les inscriptions sont ouvertes

Cette formation longue de 805 heures "Devenir Animateur Animatrice-Technicien Technicienne – Réalisateur Réalisatrice" permet aux stagiaires, avec ou sans diplôme, d’acquérir de nombreuses compétences nécessaires pour exercer les métiers de l’audiovisuel, à la frontière du journalisme. Le coût de la formation est pris en charge à 100% par la Région Bretagne (pour toutes et tous même les résidents hors Bretagne). 12 places sont ouvertes pour la promotion 2022.

Au total, 805 heures sur 17 semaines de sessions théoriques/pratiques au sein d’une radio et 6 semaines de stage en radio avec une vingtaine de formateurs et formatrices. La formation se déroulera du 3 janvier 2022 au 17 juin 2022 avec une période de stage du 18 avril au 29 mai 2022.