Skol Radio : les inscriptions sont ouvertes

La Skol Radio est une formation longue de 805 heures pour devenir Animateur-Technicien-Réalisateur. Cette formation s’adresse à toute personne de moins de 26 ans en recherche d’emploi, inscrite ou non à Pôle emploi ainsi qu'à toute personne de 26 ans et plus, inscrite à Pôle emploi, quelle que soit sa catégorie d’inscription Les candidats qui répondent aux exigences de la formation seront conviés à une réunion d’information et des tests fin octobre 2019 à Guichen.