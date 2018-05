Skol Radio : inscriptions en ligne à partir de juillet 2018

La Skol Radio, implantée à Guichen, lancée en 2014 propose une formation à l’animation radio et accueille c haque année des étudiants pour une durée totale de 805 heures (dont 6 semaines de stage en fin de formation). Les élèves ont l’occasion, pendant ces 23 semaines, d’élargir leurs connaissances dans le domaine de la radio, mais aussi d’acquérir de l’expérience sur le terrain. Au programme : des cours théoriques avec des intervenants professionnels (histoire de la radio, droit…), de la pratique avec, entre autres, la réalisation d’interviews et de reportages. Il y aura également la visite d’un studio d’enregistrement et de locaux de télévision.