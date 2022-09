Shure obtient la certification Zoom pour son micro MV7

Shure propose ainsi à chacun le meilleur de la technologie audio à travers une solution conviviale, facile à configurer et à contrôler. Le design intuitif du MV7 en fait une option polyvalente pour rejoindre des conférences téléphoniques importantes. Une sortie hybride USB et XLR assure une connexion compatible avec pratiquement tout ordinateur ou interface professionnelle.

La technologie d’isolation de la voix de Shure accentue celle de l’utilisateur afin d’améliorer la qualité des appels et d’offrir un son professionnel et ininterrompu. Quel que soit l’environnement, la directivité du microphone se concentre uniquement sur les voix pour les faire ressortir dans l’enregistrement et offrir un son incomparable à chaque fois.