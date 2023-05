Shure confie la direction des ventes Retail Europe à Laurent Rault

"Nous sommes ravis d'accueillir Laurent chez Shure. Il a obtenu des résultats significatifs tout au long de sa carrière, et nous sommes convaincus que son expertise et sa connaissance approfondie de l'industrie mèneront les équipes européennes sur la voie du succès au cours des prochaines années", a commenté Abby Kaplan, Vice President Global Retail Sales chez Shure.

La nomination de Laurent Rault s’inscrit dans le prolongement d’un parcours exemplaire. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie audio, en particulier dans le domaine de l'électronique grand public, Laurent a exploré les différentes facettes de la distribution à travers l’Europe, de la gestion des partenariats et de comptes directs au commerce numérique, en passant par le marketing produit et digital.