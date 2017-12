Serez-vous ON AIR à temps ?

L’équipe de 5 à 8 joueurs doit fouiller, observer, manipuler des objets et résoudre une suite d’énigmes afin de trouver la solution qui lui permettra de débloquer la régie, connecter des objets, déchiffrer des codes d’accès aux ordinateurs et communiquer avec la technique pour établir la connexion avec Mars. Pendant toute la durée du jeu, l’équipe sera accompagnée par un Maître du jeu qui veillera au bon déroulement de la mission et viendra en aide aux joueurs en cas de besoin. Cohésion, esprit d’équipe et communication : seule une équipe soudée pourra parvenir à mettre en marche "Le Studio". Un jeu conçu par Alicia Vullo et Frédéric Poirier, avec la participation de Fréderick Sigrist, Antoine De Caunes et Alex Vizorek.



Un jeu de rôle accessible aux enfants à partir de 12 ans à la Maison de la radio. Deux séances sont proposées ce vendredi, l'un à 18h30 et l'autre à 20h30.