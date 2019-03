Semaine de la Presse dans l'école du 18 au 23 mars

Chaque année, au printemps, les classes de tous niveaux et de toutes disciplines peuvent participer à la Semaine de la presse et des médias dans l’École. Cette activité d’éducation civique a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité et forger leur identité de citoyen. "L’information sans frontières ?" est le thème retenu pour l'édition 2019. La 30e Semaine de la presse et des médias dans l'École® est organisée du 18 au 23 mars 2019. Chaque année, 1 750 médias s’inscrivent à l’opération.

