Salon de la Radio : une animation pour découvrir la voix off

Avez-vous les qualités pour entamer une carrière dans la voix off ? Plusieurs grandes voix françaises vous le diront lors du prochain Salon de la Radio et de l'Audio Digital.

Dans une cabine équipée, vous enregistrerez tout en se faisant diriger et vous mesurez l'importance de la direction d'acteur. Vous pourrez ainsi découvrir le métier de comédien voix off et échanger avec des professionnels référencer. Saurez-vous vous distinguer devant le micro ? Une occasion également de nouer des relations et prendre le pouls de la voix off.