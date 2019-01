Salon de la Radio : tour d'horizon du programme 2019

Le Salon de la Radio et de l'Audio Digital ce sont aussi et surtout des dizaines d'exposants et de professionnels de l'industrie radiophonique qui présenteront durant ces trois journées leurs produits et leurs services. Logiciels, consoles, transmissions et diffusions, micros, enregistreurs, émetteurs, traitements, inserts, hébergement, intégration, équipements hardware et software, solutions de monétisation, radio visuelle, contenus, habillage, ingénierie, solutions IP, FM, DAB+, solutions de production, technologies web, marketing, solutions juridiques, recherche musicale... plus qu'un événement, la Salon de la Radio est désormais le seul en Europe à proposer aux professionnels et aux visiteurs un panel aussi complet de produits et de services en lien avec la Planète Radio.