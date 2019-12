Salon de la Radio : téléchargez votre badge gratuit

La prochaine édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital se tiendra du jeudi 23 au samedi 24 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette à Paris. L’Allemagne et l’Autriche seront les deux pays à l’honneur avec un pavillon dédié. La présence du constructeur automobile allemand AUDI et de son e-tron avec un système d'infodivertissement à la pointe de la technologie et de plus de 15 exposants allemands au autrichiens sur un espace de près de 100m² confirme la bonne santé du marché radio et audio digital outre-Rhin. Enfin, chaque soir à partir de 19h, la "Biergarten", un bar à bière haut en couleurs sera ouvert aux visiteurs. Programme et inscriptions ICI