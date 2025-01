Paris Radio Show 2025 : l’événement incontournable de l’audio

Le Paris Radio Show offre une occasion unique de rencontrer les acteurs majeurs de la radio et de l’audio, de découvrir les innovations technologiques du secteur et de participer à des conférences et ateliers spécialisés. L’édition 2025 introduit également l’ Audio Talent Job , un espace entièrement dédié à l’emploi et à la rencontre entre recruteurs et talents.Pour obtenir votre badge gratuit, il vous suffit de renseigner votre adresse email via le formulaire de demande . Attention : si vous êtes fabricant, prestataire, fournisseur de solutions ou consultant, votre badge visiteur sera désactivé à moins d’être invité par un exposant ou de souscrire à un Pass Participant VIP