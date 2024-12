ATJ 2025 : l'événement incontournable pour les pros de l'audio

Le secteur de l'audio traverse une transformation importante, marquée par des innovations technologiques et une forte demande de nouveaux talents. L'ATJ 2025 (Audio Talent Job), qui se tiendra le 28 janvier dans le cadre du Paris Radio Show à La Bellevilloise, Paris XX, est une occasion unique pour explorer ces changements. Ce forum rassemble les acteurs clés du secteur, les jeunes talents et les professionnels, afin de mettre en lumière les opportunités de formation et d'emploi.