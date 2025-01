Le Paris Radio Show ? Dense et intense !

L’événement annuel dédié à la radio et à l’audio digital fait son retour à La Bellevilloise à Paris, ces 28 et 29 janvier 2025. Thème cette année : "Audio Intelligence". Un programme copieux et des journées bien remplies attendent les visiteurs. Mais plus qu’un salon professionnel pour anticiper l’avenir de l’audio dans son ensemble, c’est également ici que se réunit la grande famille de la radio.