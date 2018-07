Salon de la Radio : attention aux arnaques

Ce document est une arnaque, inutile donc le traiter et d'y porter attention, vous risqueriez de vous engager pour une période de 3 ans à plus de 1 000 euros/an. Pour autant, soyez attentifs car vous allez recevoir prochainement les demandes officielles de participations officielles à l'édition 2019, si vous désirez exposer et y être présent pour promouvoir vos produits et vos services (plan provisoire accessible ICI ). Rappelons que -les seuls à pouvoir vous envoyer ces informations sont les Editions HF. Si vous désirez regarder le plan actuel du Salon de la Radio, vous pouvez cliquer ici. D'autre part, vos contacts techniques sont de la société LinksEvent qui se positionne officiellement comme l'installateur général et qui supervise la direction technique.