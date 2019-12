Salon de la Radio : Les Indés Radios lancent un grand casting

Les Indés Radios lancent un grand casting "Speed speaking" pour recruter des animateurs et des journalistes pour leurs 131 radios au Salon de la Radio et de l'Audio Digital . Les radios indépendantes souhaitent donner leur chance à tous les talents pour exercer partout en France dans une des 131 radios thématiques ou de proximité du groupement.Animatrices, animateurs et journalistes pourront être auditionnés par les directeurs de programmes de nombreuses radios le 23 janvier dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se tiendra à la Grande Halle de la Villette à Paris. Professionnels, amateurs éclairés ou étudiants, tous pourront candidater.