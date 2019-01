Salon de la Radio : Jour 2 : le programme

Jour 2 au Salon de la Radio et de l'Audio Digital, événement qui se poursuit jusqu'à demain à la Grande Halle de la Villette. Si cette journée débute avec un coup de projecteur sur le DAB+, elle se termine par une nouvelle cérémonie des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net présidée par Laurence Boccolini. Les visiteurs pourront assister à des conférences, comme toujours intéressantes et illustrées de cas concrets : le marché de la pub audio en 2019, les assistants vocaux, les recettes d'un bon morning en province, les tendances de l'habillage en 2019... Soulignons aussi que Médiamétrie et l'ACPM dévoilent aujourd'hui une nouvelle mesure certifiée pour le podcast.Vous pouvez toujours télécharger votre badge d'accès gratuit sur ConnectOnAir.com pour assister à l'ensemble du programme.