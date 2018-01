Salon de la Radio 2018 : réservez votre badge !

Du jeudi 25 au samedi 27 janvier 2018, 100 exposants, 200 marques, la Radio du Salon de la Radio en plein coeur de l'événement et un espace INA Webradio/Podcast Corner, 80 sessions, des Masterclass, des workshops et des Grands Prix de la Radio... Voilà pour les grandes lignes de l'édition 2018. Pour les premiers détails d'un riche programme, c'est par ICI . Et c'est aussi par là que vous pourrez d'ores et déjà vous inscrire et téléchargez votre badge.Attention, après bien des années organisé du dimanche au mardi, le Salon de la Radio 2018 se déroulera le jeudi 25 (de 10h à 19h), le vendredi 26 (de 10h à 21h30) et le samedi 27 (de 10h à 18h) à la Grande Halle de Villette. Et l'entrée demeure gratuite pour tous les professionnels.