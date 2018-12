Salon Radio : téléchargez déjà votre badge d'accès gratuit

Serez-vous au Salon de la Radio et de l'Audio Digital ? L'événement annuel, 16e du nom, aura lieu le jeudi 24, le vendredi 25 et le samedi 26 janvier 2019. Des conférences, des animations, des remises de prix, des ateliers, des materclasses et... plus d'une centaine d'exposants qui présenteront les dernières nouveautés de l'industrie de la radio en Europe. Encore une fois, la Salon de la Radio et de l'Audio Digital se déroulera à la Grande Halle de la Villette à Paris.Depuis le début de la semaine, vous pouvez, déjà, télécharger votre badge d'accès gratuit pour ne rien manquer de ces trois journées. Et, pour la première fois, vous êtes invités à le télécharger sur notre nouvelle plateforme ConnetOnAir.com