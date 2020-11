SNRL : un agrément collectif pour les services civiques

Ce dispositif connait un tel succès que le SNRL craignait d'avoir épuisé le contingent accordé courant novembre et avait alerté les radios en ce sens. Heureusement, le gouvernement, en lançant cet été un Plan-Jeunes a souhaité que les offres de missions de services civiques soient développées pour toucher un public plus large, et cela dès cet automne.

Devant le succès de l'opération et pour répondre a la volonté des jeunes, toujours plus nombreux à vouloir rejoindre les radios locales, le SNRL a candidaté pour pouvoir accueillir, avec un avenant à son agrément, davantage de services civiques dans les radios. Cette offre a été validée. Les radios locales ne doivent pas hésiter à solliciter le syndicat si elles souhaitent accueillir des jeunes sur des missions de ce dispositif.