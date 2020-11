SIRTI : toujours "des incertitudes sur les marchés local et national"

LLPR - Quel bilan dressez-vous de cette année et de votre mandat ?

AL - La réforme, encore récente, de notre syndicat avait deux objectifs principaux. Le premier était de renforcer l’accompagnement des adhérents dans le quotidien de leurs entreprises. Pour avoir recueilli de nombreux témoignages des radios, je sais à quel point le SIRTI s’est montré utile, voire indispensable, dans l’accomplissement de certaines démarches, parfois directement auprès d’administrations peu conciliantes. Le deuxième objectif était de donner au SIRTI la juste reconnaissance des radios qu’il représente. Grâce à notre mobilisation totale et au travail accompli, nous sommes aujourd’hui vus et entendus. C’est un fait, et c’est essentiel pour l’avenir.