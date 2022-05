Ruddy Aboab : "FIP est toujours faite à 100% de façon artisanale"

À FIP, qui a fêté ses 50 ans, point de révolution. La porte ouverte, la musique à fond, c'est un directeur en contact avec ses équipes, et ouvert à toutes les idées. Ruddy indique aussi qu'il reçoit des auditeurs pour comprendre ce qu'ils recherchent sur FIP. Et il le souligne "FIP c'est la radio anti-rotations, avec 89% de ses titres programmés sur aucune autre radio. La musique est non seulement entièrement programmée à la main, mais la technique est aussi à 100% artisanale, avec chaque titre lancé à la main par un technicien de 7h à 23h".

Et Ruddy l'affirme : "ce qui fait la différence de FIP, c'est l'humain. Si les flashs info ont disparu sous la direction précédente, le nouveau directeur indique qu'il ne compte pas les réintégrer dans l'immédiat, souhaitant davantage continuer à développer les initiatives autour de la musique".