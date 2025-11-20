La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
FIP allie durée d’écoute record et puissance digitale croissante


FIP signe une rentrée solide selon Médiamétrie et l’ACPM, avec une durée d’écoute de 142 minutes par auditeur, près de 700 000 auditeurs quotidiens, une audience cumulée de 1.2% et une part d’audience de 1.6%. La marque enregistre près de 12 millions d’écoutes mensuelles en numérique, dont 5 millions issues de ses onze webradios, et réalise 54% de son volume total d’écoute sur supports digitaux.


FIP décrit sa rentrée comme portée par une communauté d’auditeurs stable et curieuse, attachée à une programmation présentée comme "artisanale, manuelle et unique au monde". La station affirme que cette exigence éditoriale lui permet de s’éloigner des formats répétitifs et des modèles d’algorithmes pour proposer une écoute fondée sur la sensibilité et l’expertise humaine.
Les résultats Médiamétrie de septembre et octobre 2025 confortent ce positionnement avec une durée d’écoute quotidienne de 142 minutes par auditeur, un indicateur qui demeure le niveau le plus élevé du marché. La station rassemble près de 700 000 auditeurs quotidiens, atteint une audience cumulée de 1.2% et enregistre une PDA de 1.6%, soit une progression de 0.2 point en un an. 

La station totalise près de 12 millions d’écoutes mensuelles en direct, un volume qui inclut 5 millions d’écoutes réalisées sur ses onze webradios. Ces résultats placent FIP comme la huitième marque radio la plus écoutée en France sur le numérique. L’influence internationale de son bouquet éditorial ressort également dans les classements ACPM, où quatre de ses webradios figurent parmi les dix premières au niveau mondial.
Les données issues de Global Radio JM2025 indiquent par ailleurs que 54% de son volume d’écoute total provient des supports numériques, ce qui positionne FIP comme la deuxième radio française en contribution digitale.

Tags : EAR, EAR National, Fip, FIP, Médiamétrie, Radio France



Frédéric Brulhatour
