FIP allie durée d’écoute record et puissance digitale croissante

FIP décrit sa rentrée comme portée par une communauté d’auditeurs stable et curieuse, attachée à une programmation présentée comme "artisanale, manuelle et unique au monde". La station affirme que cette exigence éditoriale lui permet de s’éloigner des formats répétitifs et des modèles d’algorithmes pour proposer une écoute fondée sur la sensibilité et l’expertise humaine.

Les résultats Médiamétrie de septembre et octobre 2025 confortent ce positionnement avec une durée d’écoute quotidienne de 142 minutes par auditeur, un indicateur qui demeure le niveau le plus élevé du marché. La station rassemble près de 700 000 auditeurs quotidiens, atteint une audience cumulée de 1.2% et enregistre une PDA de 1.6%, soit une progression de 0.2 point en un an.