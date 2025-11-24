FIP relance la Discomobile pour une nouvelle exploration sonore

Ce podcast destiné aux enfants dès 7 ans, créé par Émilie Blon-Metzinger et Alexandre Girard, est accessible sur l’application Radio France, sur fip.fr et sur l’ensemble des plateformes d’écoute. Cinq nouveaux épisodes seront disponibles dès le 24 novembre et mettront en scène Prince, Janis Joplin, Alain Bashung, Seu Jorge et Rosalía.

Après une saison 5 centrée sur Stevie Wonder, Billie Eilish, Boby Lapointe, Dolly Parton et Rachid Taha, la série étend son catalogue tout en conservant son format narratif destiné au jeune public. Les épisodes déjà en ligne couvrent un large éventail d’artistes, de Jimi Hendrix à Laurent Garnier ou Donna Summer, en passant par Édith Piaf, Fela Kuti, Dalida, Eminem, Ella Fitzgerald, Philippe Katerine, Freddie Mercury, Bob Marley, David Bowie, Daft Punk, Aretha Franklin, Beyoncé, James Brown, Manu Chao, Madonna, Amy Winehouse et John Lennon.