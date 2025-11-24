FIP relance la Discomobile pour une nouvelle exploration sonore

Vous aimerez aussi
Ce podcast destiné aux enfants dès 7 ans, créé par Émilie Blon-Metzinger et Alexandre Girard, est accessible sur l’application Radio France, sur fip.fr et sur l’ensemble des plateformes d’écoute. Cinq nouveaux épisodes seront disponibles dès le 24 novembre et mettront en scène Prince, Janis Joplin, Alain Bashung, Seu Jorge et Rosalía.
Après une saison 5 centrée sur Stevie Wonder, Billie Eilish, Boby Lapointe, Dolly Parton et Rachid Taha, la série étend son catalogue tout en conservant son format narratif destiné au jeune public. Les épisodes déjà en ligne couvrent un large éventail d’artistes, de Jimi Hendrix à Laurent Garnier ou Donna Summer, en passant par Édith Piaf, Fela Kuti, Dalida, Eminem, Ella Fitzgerald, Philippe Katerine, Freddie Mercury, Bob Marley, David Bowie, Daft Punk, Aretha Franklin, Beyoncé, James Brown, Manu Chao, Madonna, Amy Winehouse et John Lennon.
Une offre jeunesse structurée et massivement écoutée
Les podcasts jeunesse de Radio France affichent plus de 150 millions de téléchargements depuis 2018. Le volume éditorial représente aujourd’hui une vingtaine de collections et plus de 3 500 épisodes mis à disposition en libre accès dans l’espace Mon Petit France Inter de la plateforme Radio France, contribuant à renforcer la visibilité et la diversité de l’offre audio destinée aux jeunes auditeurs.