Royaume-Uni : une émission radio pour les chiens et les chats

Voilà une radio qui a du chien ! Classic FM, au Royaume-Uni, part à la conquête des auditeurs poilus et à quatre pattes. Selon nos confrères de RadioToday UK, une émission, en association avec Battersea Dogs & Cats Home, sera diffusée pour coïncider avec la soirée où il y a de nombreux feux d'artifice à travers le Royaume-Uni. Elle sera animée par le présentateur et amoureux des chiens de Classic FM, Bill Turnbull.Une étude réalisée par la SPA écossaise et l'université de Glasgow a révélé que "la musique a un effet calmant sur les chiens et que leur niveau de stress a diminué de manière significative après avoir écouté de la musique".