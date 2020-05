Roch-Olivier Maistre : "J'ai été épaté par la réactivité de la radio"

"C'est un des enseignements de la crise : la relative fragilité des groupes de médias. Nous n'avons pas en Europe de groupes extrêmement puissants comme les grands réseaux américains. Et, on voit avec cette crise, les éléments de fragilité de notre paysage ... Les mouvements de consolidation seront inévitables. Il faut penser à revisiter notre dispositif anti-concentration parce que le paysage évolue et que les autorités de la concurrence permettent l'émergence de champions européens" a indiqué Roch-Olivier Maistre.

Le président du CSA a aussi salué les efforts de la radio depuis le début de la crise : "je vais tirer un grand coup de chapeau à tous les professionnels de la radio. J'ai été épaté par cette capacité d'adaptation, souvent en un week-end, où les animateurs et les journalistes, depuis chez eux, ont su assurer la continuité des antennes".