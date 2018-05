Révisez le bac avec France Culture

Cette année encore, France Culture propose de réviser le bac d'économie, de philosophie, de français, d'histoire ou de sciences, grâce à une semaine spéciale d'émissions et plusieurs dizaines d'archives des années précédentes à découvrir et écouter dans cette page, sur une playlist spéciale sur Youtube ( ICI ) et dans une dossier ( ICI ).Les étudiants peuvent retrouver d'un coup d’œil toutes les émissions avec un sujet susceptible de tomber au bac, regroupées par thèmes ou notions. Elles sont parfois accompagnées de la problématique du sujet abordé, d'une proposition de plan ou même d'un corrigé complet.Toutes ces émissions sont en partenariat avec Le Monde Campus.