Rentrée record en part d’audience pour Radio France

Avec 6 369 000 auditeurs (+111 000 auditeurs en 1 an) et une audience cumulée de 11.7% (+ 0.2 pt en 1 an), France Inter confirme pour la 3e fois consécutive sa place de première radio de France en audience cumulée et signe sa meilleure rentrée historique. Le 7/9 est la première Matinale de France et fédère chaque jour 4 086 000 auditeurs (+ 197 000 auditeurs en 1 an). Elle est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 329 000 auditeurs quotidiens. Elle enregistre en octobre 2019 plus de 41 millions d’écoutes à la demande et plus de 37 millions de vidéos vues, soit deux records historiques.

franceinfo réalise une "rentrée solide" et confirme sa place de 4e radio la plus écoutée de France. Elle rassemble chaque jour 4 262 000 auditeurs, soit 7.9% d’audience cumulée. Par ailleurs, franceinfo est la première plateforme d’actualité sur le mobile avec 16.2 millions de visiteurs uniques (septembre 2019).