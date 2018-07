Rentrée 2018 : ce qui va changer sur vos radios

# Europe 1, retour aux fondamentaux

La station du groupe Lagardère a réécrit, une nouvelle fois, sa grille des programmes. Le nouveau patron Laurent Guimier a appris des erreurs de son prédécesseur parti au bout d’une petite saison, faute de résultats probants. Entre temps, Europe 1 aura déménagé dans des nouveaux locaux dans le 15ème arrondissement de Paris. Des personnalités très Europe 1 sont repositionnées en semaine. En effet, la plupart des émissions de semaine ont été confiées à des voix déjà présentes sur la grille, notamment du week-end. Nikos Aliagas va devoir apporter de convivialité et de de divertissement à la matinale.



Seuls Raphaëlle Duchemin qui prend du galon en reprenant la tranche du midi et Christophe Hondelatte conserve son créneau. Le petit matin (5h / 7h) sera présenté par Mathieu Noël, précédemment en charge de la mi-journée la saison passée. Nikos Aliagas tentera de redonner des couleurs à la matinale entre 7h et 9h. Audrey Crespo-Mara (TF1 et LCI) dirigera l'interview politique du matin. Jean-Michel Aphatie (ex-franceinfo) assurera un billet sur un sujet d'actualité qu'il s'agisse de sport, de société ou de politique. David Abiker se voit confier la revue de presse.



Wendy Bouchard proposera dorénavant entre 9 heures et 11 heures une «conversation», en compagnie d'un invité, autour d'un sujet d'actualité, tandis qu'Anne Roumanoff interviendra désormais de 11 heures à 12h30. Ensuite, Raphaëlle Duchemin s’intéressera de 12h30 à 14h, aux initiatives, talents et mesures positives. Christophe Hondelatte est avancé et reprendre la tranche 14h / 15h. Le journaliste et animateur sur France 2 Olivier Delacroix, fait son arrivée entre 15 heures et 16 heures. Laurence Boccolini, déjà sur Europe 1 dans les années 90, s'installe aux manettes de la tranche 16 heures-18 heures.



La radio a par ailleurs décidé de faire confiance à un jeune talent venu de chez RMC, Matthieu Belliard, pour assurer le 18 heures-20 heures. Enfin, toujours dans l'idée de proposer une grille conviviale, Laurent Mariotte proposera une émission culinaire tous les samedis de 11 heures à 12h30. "Il n'y a pas de purge, puisque 90% des incarnations de la nouvelle grille étaient déjà présentes à l'antenne cette année. Nous opérons simplement une réorganisation de la photo de famille", explique Laurent Guimier, le nouveau patron d'Europe 1, dans Le Figaro.



# Virgin Radio : Combal reste, Cauet part

Faux suspens pour Camille Combal qui reste à la tête de "Virgin Tonic" (7h-10h) où il rempile pour une cinquième saison, malgré son l’annonce de son départ dès l’an passé. On savait que le nouveau patron des radios de Lagardère Sébastien Cauet arrête son émission diffusée en semaine de 18h à 21h après seulement une saison.



# À Radio France, les changements dans la continuité

Le groupe est globalement en pleine forme, malgré le départ précipité de son PDG cette saison, remplacé par Sibyle Veil qui connait bien la Maison pour avoir été en charge des finances pendant trois ans. Elle a su également tourner rapidement la page du départ de Laurent Guimier, sans psychodrame, remplacé immédiatement par Guy Lagache. Une personnalité médiatique issue de la télévision, qui est attendue au tournant par les équipes. Dans les chaînes, peu de changements si ce n’est franceinfo qui voit partir Bruce Toussaint à BFMTV et Jean-Michel Aphatie à Europe 1. Radio France a choisi une personnalité interne : Marc Fauvelle, transfuge de France Inter, reprend la tranche du matin. À France Inter, la matinale la plus écoutée de France sera toujours menée par Nicolas Demorrand et Léa Salamé.



# M6 Groupe, tout en stabilité

Yves Calvi conserve la matinale. Jérôme Anthony est, avec Julien Courbet, le premier à incarner l'intégration de RTL au groupe M6. Il animera "Stop ou encore" au mois d'août à la place de Vincent Perrot. Caroline Dublanche (ex-Europe 1) arrive sur la station pour animer une libre antenne nocturne. À Fun Radio, le Doc quitte (avec fracas) "Lovin' Fun". L'émission de libre antenne devrait revenir à la rentrée avec une nouvelle incarnation.