Régie Radio Régions renforce son offre en Charente

Implantée historiquement en Bretagne, Régie Radio Régions poursuit son développement en commercialisant dans le Morbihan la fréquence de Quimperlé / Lorient de RadiOcéan. Chaque jour se sont plus de 77% des Morbihannais qui écoutent la radio. Ils sont près de 44 000 auditeurs chaque semaine à écouter RadiOcéan. En Charente, Régie Radio Régions commercialise depuis 2013 Virgin Radio. La prise en régie des 4 fréquences de Mixx FM (Angoulême, Cognac, Ruffec, Confolens) et de la fréquence à Angoulême de Forum renforcent son offre locale sur ce département et à Angoulême. Régie Radio Régions devient ainsi un acteur incontournable pour les annonceurs qui souhaitent communiquer en radio. Chaque jour se sont plus de 84% des Charentais qui écoutent la radio.



Mixx FM totalise 57 000 auditeurs à l’écoute chaque semaine sur le département. 15 700 Angoumoisins écoutent Forum chaque semaine.