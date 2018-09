Régie Caraibes n°1 commercialise Radio Transat

Pour cette rentrée, Régie Caraïbes a également signé un accord commercial de régie extra-régional avec les radios de Guyane (Radio Péyi, NRJ Guyane et Métisse FM).Par ailleurs, la structure a également créé le réseau RCI (Radios Communautaires Indépendantes ). Les principales radios francophones de la Caraïbes intégreront ce réseau (Radio Péyi Guyane, RCI Martinique, RCI Guadeloupe, Radio Transat Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Magie 9 Haïti.

Concernant radio Transat, et u n an après le passage du cyclone Irma à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et dans les Antilles, la station est de retour "plus forte que jamais". Nouvelle identité visuelle, son reboosté et une équipe remontée à bloc.