RedTech Tribe : une nouvelle publication internationale et des Awards

La publication lance le programme RedTech Tribe Award pour honorer – et mettre en valeur – les technologies les plus innovantes et les plus percutantes disponibles aujourd’hui. Ce programme reconnaît et récompense l’excellence en radio, en audio, en imagerie et en podcast. En plus du prix principal de l’innovation, il existe une catégorie spéciale destinée à encourager la créativité et la validation de projets développés par de jeunes talents de l’industrie. En plus de célébrer l’innovation de l’industrie, RedTech a pour but de soutenir ce secteur en ces temps difficiles. Dis pour cent des recettes seront reversées à une cause caritative liée à l'industrie que les participants auront suggéré. Pour vous inscrire à ces Awards, vous devez remplir le formulaire d'inscription en anglais ICI avant le 7 décembre 2020, 17h. Les prix seront remis lors de la Radio Week qui se tiendra à Paris et en ligne fin janvier 2021.