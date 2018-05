Record d'audience digitale pour Sud Radio

Ces 600 136 écoutes actives depuis la France permet à Sud Radio de se placer à la 25e place du classement ACPM/OJD des radios digitales, sur les 500 premières radios digitales les plus diffusées en France et à la 27e place pour les marques de radios adhérentes, les plus diffusées en ligne. Elle comptabilise plus de 700 000 écoutes à l'international pour 297 647 heures d’écoute. Cette hausse générale, France et Monde, représente une hausse de 150% par rapport aux rapports précédents réalisés par l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias.L'étude complète est disponible ICI