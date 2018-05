Les flux digitaux les plus puissants en avril

France Inter (17 351 691 EA), RMC (16 995 519 EA), franceinfo (8 710 438 EA), NRJ (7 923 866 EA) et Skyrock (4 931 749 EA) sont dans le Top 5 du classement des 500 radios les plus écoutées. Leur durée d'écoute varie de 25 min 22 pour Skyrock à 34 min 41 pour NRJ. Dans le classement par marques, on retrouve les 5 radios mais dans un ordre différent : NRJ (18 636 705 EA avec 691 flux différents), France Inter (17 351 691 EA avec un seul flux), RMC (16 995 519 EA avec un seul flux), franceinfo (8 710 438 EA avec un seul flux) et Skyrock (8 710 438 EA avec 9 flux différents).Radio France s'impose dans le classement des groupes et des réseaux avec 40 276 157 EA grâce à ses 70 flux différents pour une durée d'écoute de 37 min 28. Suivent NRJ Group avec 34 244 716 EA avec 837 flux comptabilisés et 30 min 59 de durée d'écoute et NextRadioTV avec 17 855 239 EA avec seulement 2 flux différents pour une durée d'écoute de 29 min 58.Vous pouvez retrouver le classement complet ci-dessous ou en cliquant ICI