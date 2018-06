Radios : pourquoi ça déménage ?

Sinon, nous à La Lettre Pro de la Radio, nous murmurons à l’oreille… d’Alexa. L’équipe s’est éprise de cette nouvelle déesse de la radio qui, semble-t-il, va révolutionner notre média. Ce lundi 18 juin, Apple lance son HomePod, et Google Home n’a pas dit son dernier mot. On attend de voir, mais à trois la fête sera plus folle. À moins que ce soit le DAB+ qui débarque cette semaine à Lille qui soit la vraie révolution ? Même la nouvelle présidente de Radio France, groupe longtemps réfractaire à ce mode de diffusion, en a fait l'un des objectifs de son mandat. En tout cas, c’est dans ce contexte un peu fou que La Lettre Pro s 'installe à Paris. Et nous, on pense à une seule chose : vivement demain !