Comment Europe 1 va organiser son déménagement

Europe 1 cherche un nouveau souffle et l’arrivée dans de nouveaux locaux plus fonctionnels devrait marquer un nouveau départ pour des équipes malmenées ces dernières années. C’est bien tout le sens de ce déménagement des locaux mythiques du 8ème arrondissement -occupés depuis 1955-, « bien placés mais vétustes et exigües », à en croire plusieurs de ses occupants. Depuis la désertion de RTL, en début d’année, à Neuilly, le quartier, surtout prisé des marques de luxes, ne présente plus grand intérêt pour les médias. Au passage, le groupe Lagardère a fait une excellente opération financière après la vente de ces 11 000 mètres carrés situés dans ce triangle d’or à quelques pas des Champs Elysées. Certaines sources évoquent la somme de 300 millions d’euros, de quoi voir venir…