Radios associatives : une mobilisation d’urgence face à la menace budgétaire

Les radios associatives françaises sont en émoi. Le projet de loi de finances (PLF) 2025 prévoit une coupe drastique de 29% dans le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), une décision qui menace directement la survie de ces radios de proximité, essentielles à la diversité culturelle et démocratique. Face à cette situation inédite, les stations locales ont décidé de réagir, se mobilisant pour faire entendre leurs voix et sauver un secteur clé de l'économie sociale et solidaire.