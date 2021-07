Radioplayer.be disponible sur Android TV

L'application Radioplayer est compatible avec les téléviseurs Android TV (Philips, Sony, TCL, Thomson, Haier, Panasonic), les boxes Android TV commerciales (Xiaomi Mi Box, NVidia Shield TV) ainsi qu les décodeurs Android TV des opérateurs : le nouveau décodeur de Proximus ou la box Tadaam TV. L'application se comporte exactement comme celle utilisée sur smartphone. Elle permet d’écouter les radios belges, de définir des chaînes favorites et d’accéder à des milliers de programmes à la demande. Le choix ne manque pas. Plus de 200 radios et web radios belges sont disponibles sur l’application : radios privées, radios publiques de la RTBF, radios provinciales, radios locales, radios associatives, radios web et les radios flamandes, grâce à une collaboration avec le secteur radio néerlandophone.