Radioplayer.be débarque sur Google Assistant

Radioplayer.be est disponible sur les appareils connectés disposant de Google Assistant en Belgique comme les enceintes connectées (Google Nest, Bose, Sonos), les smartphones Android et iPhone (via l’application Google Assistant), les tablettes Android et iPad (via l’application Google Assistant), les ordinateurs Chromebook (ChromeOS) dont la sortie est annoncée cet été ou comme l'enceinte connectée Google Nest Hub et son écran (réponses visuelles) Rappelons que Radioplayer.be permet d’écouter plus de 170 radios belges en direct et de réécouter des milliers de programmes à la demande.