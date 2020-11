Radioplayer arrive en France, Suède et aux Pays-Bas

Radioplayer Netherlands, lancé aujourd'hui, fonctionne comme un partenariat entre le radiodiffuseur de service public NPO et les radiodiffuseurs privés nationaux néerlandais, représentant plus de 80% de l'écoute de la radio dans le pays.

Radioplayer Sweden rassemble trois grands groupes de diffusion - Sveriges Radio (service public), Bauer et Nent - représentant ensemble au moins 90% de l'écoute en Suède. Il sera lancé l'année prochaine.

Radioplayer France sera également lancé en début d'année et s'appuie sur un consortium de six groupes (le service public Radio France, Les Indés Radios, M6 / RTL, Lagardère, NRJ et NextRadioTV) représentant plus de 90% de l'écoute en France. La nouvelle plateforme Radioplayer France offrira à 67 millions de Français la possibilité d'écouter encore plus facilement leurs radios préférées en voiture, via des applications, des haut-parleurs connectés et des intégrations Smart TV.