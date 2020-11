Radioline signe avec Swisscom pour distribuer son application radio

Swisscom est le premier opérateur de télécommunication et de divertissement en Suisse en comptant notamment plus de 1,5 million de clients TV. Utilisée par une grande partie de ses utilisateurs, la radio constitue une part importante des services offerts.Parallèlement à son développement dans l'industrie automobile, Radioline continue d'étendre ses services pour la TV connectée, dans la lignée de ses partenariats avec notamment VirginMedia UK, Vodafone Allemagne et Proximus en Belgique.Avec plus de 90 000 radios, webradios et podcasts de plus de 130 pays, l'application propose une large gamme de contenus à découvrir, avec un moteur de recherche et un accès direct au catalogue international.