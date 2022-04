Radioline dévoile une nouvelle génération d'applications

Par ailleurs, pour écouter du contenu audio d'une manière innovante, Radioline a développé 3 fonctionnalités inédites D'abord, l'export vers une playlist (ajoutez la musique qui passe à la radio à votre playlist en un clic via Spotify et Deezer) Grâce à ce pont unique entre la radio et les plateformes de streaming, le rôle de prescription musicale de la radio se trouve renforcé. Ensuite un Marketplace avec gaming en direct avec des programmes radio, couponing via des publicités audio et billetterie à partir des métadonnées des artistes dans un partenariat avec la plateforme américaine Connected Travel et deux constructeurs auto. Enfin, une radio hybride optionnelle se connectant au signal broadcast ou broadband pour une réception optimale, avec enrichissement des flux via l’IP.

En offrant une grande diversité de contenus et des fonctionnalités innovantes à l'échelle mondiale, Radioline poursuit ainsi son rôle auprès de l'industrie de la radio, de millions d'utilisateurs et de centaines de partenaires (opérateurs, fabricants, portails média...).