Radiodays : la BBC va lancer une nouvelle application audio tournée vers les podcasts

Il a également parlé de l'avenir du passage au numérique, en disant que l'avenir de la radio devrait être une «économie mixte» plutôt qu'un simple DAB. "Nous sommes d'accord avec la BBC que le moment de l'arrêt de la FM n'est pas maintenant. Nous sommes ravis de soutenir pleinement la diffusion de contenu DAB et IP. Nous avons récemment lancé de nombreuses stations DAB sur la plate-forme D1, investi dans la transmission DAB locale et investi des ressources importantes dans de nouvelles applications comme The Global Player, qui héberge toutes les stations de Global sur les appareils mobiles et connectés. Cela dit, environ la moitié de l'écoute de la radio provient encore de la FM. Avec une base d'utilisateurs installée comme celle-là, il serait prématuré de préconiser un arrêt FM pour le moment. Il est maintenant temps pour la BBC et la radio commerciale de travailler ensemble pour poursuivre la croissance et le progrès de la radio dans un monde de diffusion multiplateforme".