RadioWeek : une pop-up radio pour les fans de foot sur RMC

Durant tout ce mondial, less Bleus ont rayonné et RMC a performé. À la radio, bien sûr mais aussi sur tous les supports digitaux de RMC : la radio RMC 100% Coupe du monde, la chaîne Twitch RMC Sport, son site et application, ses réseaux sociaux ou encore ses podcasts.

Par ailleurs, en 2022, RMC a enregistré 30 millions d’écoutes par mois soit une progression spectaculaire de 42% par rapport à 2021. En septembre 2022, la radio a signé un record historique avec 32.6 millions d’écoutes. L'émission "After Foot" a généré, en moyenne durant 2022, 17.5 millions d’écoutes par mois, soit un volume de téléchargement en hausse de 44% versus 2021.