RadioWeek : dans les coulisses des radios du Groupe M6

Les déménagements des radios RTL, RTL2 et Fun Radio ont conduit à des nouvelles méthodes de travail. Pour répondre aux nouveaux usages et à la numérisation inévitable de la radio. De nouveaux outils mais un cap identique : générer de l'audience et prendre le train des nouvelles grandes tendances technologiques pour ne pas passer à côte des défis technologiques de cette prochaine décennie.

Ces dernières années, les coulisses techniques de la radio ont évolué comme jamais. Et, ce n'est vraisemblablement que le début de prochaines transformations profondes qui faciliteront, soyons-en certains, la productions quotidiennes des contenus et notamment leur distribution et leur convergence...