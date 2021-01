RadioWeek : comment monétiser vos podcasts ?

Et pour gagner de l'argent avec son podcast, il faut générer un très gros volume : pour un revenu de 10 à 15 euros par CPM (par millier d'écoute et, avec un demi-million d'écoute par mois, vous pouvez espérer percevoir 7 500 euros par mois, environ 100 000 euros par an. Plusieurs possibilités pour y parvenir... D'abord avec avec un spot audio en pré-roll, mid-roll ou post-roll. Ensuite, avec un Hostread (un journaliste pendant le podcast mentionne le nom de l'annonceur). Puis, le Bilboard et enfin le Brand Content (le contenu de marque), une production sur mesure qui n'est pas forcément construite autour d'un axe publicitaire.

D'autres solutions et potentialités sont détaillées dans ce webinar de Saooti.